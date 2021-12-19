В Лабытнанги аптеки справляются с нагрузкой в эпидсезон, связанный с ростом гриппа и ОРВИ. Фото - "ЕДИНАЯ РОССИЯ | ЯМАЛ" в ВК.

В Лабытнанги аптеки справляются с нагрузкой в эпидсезон, связанный с ростом гриппа и ОРВИ. Такое заключение дал координатор проекта «Народный контроль» Георгий Бакарев. По результатам рейда по аптекам он заявил, что в них есть необходимое количество противовирусных препаратов для лечения простуды, а также средств индивидуальной защиты

Так, «Виту» за день посещают до трехсот человек. Дефицита нужных лекарств и средств индивидуальной защиты нет. Широкий выбор противовирусных препаратов, в ассортименте антисептические средства. Ценовой диапазон от 58 до 160 рублей.

До полусотни масок в день продаёт муниципальная «Фармация». Сезонные лекарства, а вместе с ними маски и антисептики тоже в достатке. Ажиотажа на товары индивидуальной защиты, как и на противовирусные лекарства, не наблюдается.