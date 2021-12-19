В Салехарде наметили актуальные направления деятельности на следующий год. Фото - Администрация Салехарда.

В Салехарде наметили актуальные направления деятельности на следующий год. Сделала это председатель Елена Сивицкая городской Общественной палаты на заседании.

Так, наиболее актуальным общественникам показалось развитие межнациональных и конфессиональных отношений, тема гражданское общества и окружающей среды, а также общественный контроль в сфере ЖКХ, транспорт и благоустройство.

– В 2021 году в работе Общественной палаты особое внимание было уделено контролю реализации национальных проектов. С начала 2021 года членами городской Общественной палаты проведено 12 контрольных мероприятий. Это рейды по оценке качества капитального ремонта жилых домов, по детским площадкам, по обеспечению доступности объектов социальной сферы, по объектам комфортной городской среды, – сообщила Сивицкая.