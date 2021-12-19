Ярсалинские пожарные получили серебряные и золотые значки ГТО. Фото - "Пожарный Ямала" в ВК.

Ярсалинские пожарные получили серебряные и золотые значки ГТО. Знаки отличия получили более 20-ти работников противопожарной службы.

Первый заместитель директора Департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО Максим Тютюнник поздравил спасателей с событием и пожелал держать себя всегда в спортивной форме.

– Сейчас такое время, когда нужно постоянно быть готовым к труду и обороне. Вообще – для себя, следить за своим организмом, постоянно держать себя в форме. В нашей работе это очень необходимо, – отметил начальник пожарной части по охране селе Яр-Сале Анвар Алабергенов.