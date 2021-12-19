В Ханымее установили проекционный пешеходный переход. Фото - Администрация Пуровского района.

В Ханымее установили проекционный пешеходный переход. Он появился у школы №1 по улице Школьной. Это самая интенсивная улица по движению как автомобилей, так и пешеходов.

– Проекторы обеспечивают видимость пешеходного перехода с расстояния от 200 метров. Оборудование соответствует требованиям ГОСТа, обладает антивандальной защитой и устойчиво к механическим повреждениям. Учитывая опыт работы такого оборудования в морозы, когда случалось искажение проекции, в контрольный блок установили специальную подогревающую плату, – сообщили в администрации Пуровского района.

Такие пешеходные переходы планируют устанавливать и в других поселениях. В следующем году проекционную «зебру» для обеспечения безопасности детей установят в Тарко-Сале в районе школы №3.