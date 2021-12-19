Погода на 19 декабря 2021 года на Ямале: в отдельных районах морозный туман

На Ямале в отдельных районах морозный туман. Фото: Вадим Бегун

По ХМАО: переменная облачность. Преимущественно без осадков. В отдельных районах морозный туман, изморозь. Ветер ЮВ с переходом на СВ ночью 4-9 м/с, днем по западу 7-12 м/с. Температура ночью -39,-44 °С, при прояснениях до -49 °С, днем -30,-35 °С, местами до -43 °С.

19 декабря почитается память святителя Николая. С этого дня подходят вторые морозы - Никольские: "На Студеного Николу снегу навалит гору". Если в Николин день заметает след, дороге не стоять от Николы до Рождества (7 января).

Если на Николу ростепель, ссылались на проказы поспешной зимы: «Привезли зиму на санях до Николы, вот тебе и жданная оттепель". Погода этого дня предсказывала погоду на весеннего Николу (22 мая): "Сколько дает Николин день снегу, столько будет травы на Николу вешнего".