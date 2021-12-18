В Лабытнанги бомж неожиданно для себя оказался в квартире женщины

Такая дыра осталась поле падения Фото: Татьяна Яковлева Фото: Социальные сети

В Лабытнанги среди ночи в квартиру с чердака провалился бомж. Об этом написала хозяйка квартиры Татьяна Яковлева в группе социальной сети «ВКонтакте» «Лабытнанги Info».

- Сегодня ночью меня посетил посторонний человек, который упал к нам в туалет с чердака моего дома. Что он делал на чердаке нашего дома, для нас остается загадкой, - рассказала Татьяна.

Она задалась вопросом, из чего же сделан потолок в таких квартирах. На потолке видна огромная черная дыра. Пострадавшая планирует обращаться в управляющую компанию и прокуратуру.

- Теперь мы будем видеть нашу крышу, хорошо, что не звезды, - говорит женщина.

Как выяснилось, бездомный попал на чердак через соседний подъезд. Нежданного гостя уже задержала полиция.

- В результате постоянной течи кровли подвержено гниению чердачное перекрытие, наступив на него, человек провалился. Капитальный ремонт запланирован в 2022 году, - заключили сотрудники городского УЖКХ.