Коронавирус на Ямале, последние новости на 18 декабря 2021 года: скончались четыре человека

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 18 декабря 2021 года Фото: Мария Толстихина

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе на Ямале на 18 декабря 2021 года. На В Ямало-Ненецком автономном округе коронавирус выявили еще у 115 пациентов. Четыре жителя скончались. Об этом сообщили в оперативном штабе ЯНАО.

Из новых заболевших 108 человек являются жителями Ямала, семеро — вахтовики. Сейчас в больницах автономного округа лечение от COVID-19 проходит 338 пациентов. Из них 43 человека находятся в тяжелом состоянии, 15 — на поддержке ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 27 434 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 7,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 076 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 38 041 человек.