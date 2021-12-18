Рабочие предприятия Салехарда соревнуются, кто лучше украсит территорию к Новому году

Фото: Администрация Салехарда Фото: Социальные сети

Конкурсная комиссия совершила объезд предприятий города, участвующих в конкурсе на лучшее новогоднее оформление территории, - АО «Салехардэнерго», АО «Салехарддорстрой» и автотранспортное предприятие. Об этом рассказали в городской администрации.

Световые фигуры, ледяные скульптуры, ёлки, переливающиеся гирлянды украшают территории участников конкурса. Итоги конкурса подведут 30 декабря. Победителей ждут дипломы и призы.

- Автотранспортное предприятие всегда отличалось неординарным подходом, в этом году они сделали подсветку на постаментах на которых стоят раритетные транспортные средства. Территория украшена очень красиво, сотрудники предприятия отлично постарались, - говорит Андрей Барышников, заместитель главы Салехарда.

- Наше предприятие традиционно участвует в этом конкурсе, мы рады украсить город в преддверии Нового года, чтобы у горожан было праздничное настроение, - прокомментировал Александр Палий, начальник службы сбыта энергоресурсов АО «Салехардэнерго».