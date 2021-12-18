В больницу поселка Пангоды завезли новое оборудование

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Для клинико-диагностической лаборатории участковой больницы поселка Пангоды закупили гематологический и биохимический анализаторы. Оборудование обновили по просьбе местной жительницы Лидии Сидоренко, которая озвучила ее во время августовской поездки губернатора Дмитрия Артюхова по региону.

Дело в том, что сыну Лидии Сидоренко требуется регулярный контроль показателей крови. Оборудование, имеющееся на тот момент в лаборатории участковой больницы, устарело, а возить ребенка в Надым или Новый Уренгой было проблематично.

Семья Сидоренко уже успела оценить преимущества нового оборудования. Точные результаты анализов вместе с расшифровкой врача теперь получают всего за пару часов.