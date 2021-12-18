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Общество18 декабря 2021 12:17

В Новом Уренгое проверили состояние городских дорог

Мария Толстихина
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Фото: Новый Уренгой | Администрация города

Фото: Новый Уренгой | Администрация города

Фото: из социальной сети

В Новом Уренгое общественники, депутаты Городской Думы и представители Управления муниципального хозяйства провели рейд по контролю за качеством зимнего содержания дорог в городе.

Проверяющие пообщались с дорожниками, осмотрели дворовые территории, где работает дорожная техника. К качеству работ вопросов не возникло. Участники мероприятия стали свидетелями того, как дорожники лавируют между неубранными машинами горожан.

- Во дворах, где убран личный автотранспорт они завершают работы уже до обеда, где нет - только к вечеру, - рассказали общественники.

Напомним, объявления о предстоящей очистке развешивают на подъездах домов за 3 дня. Если горожане не могут заблаговременно переместить авто на другое место, дорожники предлагают автовладельцам оставлять номера телефонов на лобовом стекле машин, чтобы во время очистки территории они могли оперативно связаться с владельцем.