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Общество18 декабря 2021 12:12

В Красноселькупском районе в этом году появилось на свет 75 малышей

Многие родителя выбрали крохам необычные имена
Мария Толстихина
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Фото: Администрация МО Красноселькупский район

Фото: Администрация МО Красноселькупский район

Фото: Социальные сети

В Красноселькупском районе в 2021 году на свет появилось 75 младенцев. Это хороший прирост в сравнении с 2020 годом, сообщили в Администрации МО Красноселькупского района.

В прошлом году за аналогичный период родилось 55 детей. Все ямальские родители продолжают получать региональные меры поддержки. Одна из них - набор принадлежностей «Малышу Ямала». Родители отмечают, что в коробке есть все необходимое для новорожденного.

Мамы и папы продолжают называть своих деток необычными именами, такие как Эмин, Эмиль, Архип, Арслан, Игнат. Имена девочек не менее оригинальные - Сувсана, Стефания, Амина и Сабрина.