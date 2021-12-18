Погода на Ямале 18 декабря: ожидается переменная облачность

Рассказываем о погоде Фото: Мария Толстихина

По сообщению Ямало-Ненецкого ЦГМС на 18 декабря в округе переменная облачность, преимущественно без осадков. В отдельных районах морозный туман, изморозь. Ветер СВ, С 4-9 м/с. Температура ночью -32…-370С, при прояснении до -430С, днем -30…-350С, местами до -420С.

18 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Международную конвенцию о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей. Спустя десять лет, 4 декабря 2000 года, Генеральная Ассамблея ООН учредила Международный день и постановила отмечать его ежегодно 18 декабря (резолюция 55/93). Такое решение было принято в связи с тем, что в последние годы число мигрантов во всем мире значительно возросло.