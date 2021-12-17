Ноябрьские хирурги спасли мужчину, у которого в момент удаления грыжи едва не случился инфаркт

Фото: Ноябрьская ЦГБ

В Ноябрьске врачи Регионального сосудистого центра спасли мужчину, у которого в момент операции по иссечению грыжи едва не случился сердечный приступ. Как сообщили в пресс-службе городской больницы, изначально пациента оперировали в Муравленко, но затем, когда его состояние начала ухудшаться, мужчину отправили бортом санавиации в сосудистый центр.

Во время диагностики у пациента подтвердился диагноз острый инфаркт передней стенки миокарда. В связи с этим было принято решение провести стентирование передней нисходящей артерии.

- При данной операции к закупоренной сердечной артерии в сжатом виде доставляют сетчатую металлическую трубочку - стент. В месте тромбоза стент расширяют. В расправленном виде он восстанавливает нормальный кровоток в сосуде и не дает его стенкам вновь сомкнуться. К пораженному участку сердечной мышцы начинают поступить кислород и питательные вещества - развитие инфаркта останавливается, - рассказали в медучреждении.

Выполнил операцию заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Рамин Агададаев. На счету доктора уже более 1 200 проведенных стентирований и две тысячи диагностических процедур.