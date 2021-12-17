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Общество17 декабря 2021 12:11

Кинологический кружок и эксперименты: главы городов и районов Ямала перенимают опыт Губкинского

В городе проходит Совет глав
Марина Прохорова
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Фото: администрация Губкинского

Фото: администрация Губкинского

В Губкинском продолжается Совет глав при губернаторе Ямала. Суть выездного мероприятия заключается в том, чтобы руководители муниципалитетов своими глазами увидели лучшие практики принимающей стороны.

Вчера, 16 декабря, глава города Андрей Гаранин устроил коллегам насыщенную программу. Сначала они познакомились с учащимися инженерного, кадетского и медицинского классов, затем воспитанники клуба юных кинологов показали гостям, чему уже научили своих питомцев, а местные детсадовцы удивили гостей своими научными экспериментами.

В школе искусств главы городов и районов ненадолго стали музыкальным ансамблем и получили в подарок свои портреты. На базе «Автодорсервиса» участники Совета посмотрели, какая техника трудится над чистотой улиц в Губкинском и многое другое.

Напоминаем, что ранее Советы глав проходили в Муравленко, Ноябрьске и Ямальском районе.