«РН-Пурнефтегаз» передал 250 новогодних подарков для детей коренных малочисленных народов Севера

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

«РН-Пурнефтегаз» подготовил новогодние подарки для детей из национальных общин. 250 сладких наборов доставят в отдаленные стойбища для малышей дошкольного возраста, а также передадут в школу-интернат, где учатся дети из семей представителей коренных малочисленных народов Пуровского района. Подарки от нефтяников передадут представители местного общественного движения по защите прав и интересов КМНС «Ямал – Потомкам!».

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

Нефтяная компания «Роснефть» и губкинские нефтяники на постоянной основе оказывают помощь представителям коренных малочисленных народов Севера. Благодаря этой поддержке деревня Харампур получила новый импульс развития. Шефство над муниципальным образованием «Харампур», расположенном на территории Пуровского района, нефтяники ведут с начала 2000-х годов. В поселении построено 20 коттеджей, стилизованных под национальные жилища лесных ненцев, рыбоперерабатывающий цех, объекты коммунального хозяйства, дом культуры «Снежный».