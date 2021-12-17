На Ямале состоялось закрытие первого межрегионального чемпионата «ЯмалСкиллс»

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале завершился первый межрегиональный чемпионат «ЯмалСкиллс», объединивший 84 участников со всей страны. Как уточнили в пресс-службе регионального правительства, они демонстрировали мастерство в 16 компетенциях сферы нефтегазовой индустрии, а также традиций и ремесел Севера.

- Важная особенность чемпионата в том, что каждая компетенция топливно-энергетического комплекса разрабатывалась экспертами от предприятий в партнерстве с профильными колледжами. Таким образом, формируется система адресной подготовки кадров для реального сектора экономики арктических территорий, обеспечивается молодежная занятость, что, в свою очередь, приведет к росту производительности труда, - отметил технический директор Агентства развития профессионального мастерства Алексей Тымчиков.

Победители и призеры компетенций получили награды.