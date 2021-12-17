Грузоподъемность ледовой переправы между Салехардом и Лабытнанги повышена до 25 тонн

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На Ямале повысилась грузоподъемность ледовой переправы между Салехардом и Лабытнанги. Теперь по ней могут проехать колесные транспортные средства весом до 20 тонн и гусеничные до 25 тонн. Об этом сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

- Гусеничная техника, а также транспортные средства, перевозящие взрывоопасные вещества, выезжают на полосу в одиночном порядке. На грузоподъемность переправы влияет толщина льда. Повышение тоннажа происходит постепенно, в зависимости от погодных условий, - добавили в ведомстве.

Получить оперативную информацию о работе зимних и региональных автодорог можно по телефону «Дорожной дирекции ЯНАО»: 8 (34922) 7-17-04. Также информация доступна на интерактивной карте и в разделе «Дороги и транспорт» чат-бота обратной связи «ЯНАО официально». Кроме того, следить за ситуацией на переправе можно при помощи онлайн-камер.