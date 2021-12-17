Коронавирус на Ямале, последние новости на 17 декабря 2021 года: скончались четыре человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на четыре человека. Всего с начала пандемии скончался 921 северянин.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 114 новых случаев заболевания. На данный момент 414 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 47 из них - в тяжелом состоянии, 13 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 27 743 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 106 (7,6%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 159 389 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 37 437 человек, с начала пандемии - 8 914 225. Также за сутки зафиксировано 1 080 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 295 104 человека.