Фото: Правительство ЯНАО

Жители Ямала могут получить денежное вознаграждение за добровольную сдачу оружия. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, с начала года этой возможностью воспользовались 17 северян, принеся в органы внутренних дел 24 единицы оружия и частей к нему, а также 27 патронов, более 2 килограммов пороха и других взрывчатых веществ. Сумма выплат составила 99 тысяч рублей.

- Жители автономного округа могут добровольно, за денежную компенсацию сдать в органы внутренних дел и территориальные органы Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ЯНАО незаконно хранящиеся огнестрельное оружие, основные части к нему, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства или предоставить о них достоверную информацию, - напомнили в администрации.

Кстати, за предоставление достоверной информации о незаконном хранении предметов вооружения выплачивается 50% от суммы вознаграждения.