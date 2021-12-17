Коронавирус на Ямале, последние новости на 17 декабря 2021 года: заразились 114 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 114 человек. С начала периода количество заболевших достигло 60 584.

Из общего числа болеющих 414 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 47 из них - в тяжелом состоянии, 13 - находятся на ИВЛ, 4 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 921 человек.

Также за сутки выявлено 10 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 352. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 104 заражения COVID-19, за весь период - 52 232.

Выздоровели за последние сутки 132 человека, с начала пандемии - 54 513.

За последние сутки в России выявлено 27 743 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 106 (7,6%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 159 389 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 37 437 человек, с начала пандемии - 8 914 225. Также за сутки зафиксировано 1 080 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 295 104 человека.