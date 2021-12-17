Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске запустили «горячую линию» по благотворительным елкам. Консультировать граждан будут работники городского управления социальной защиты населения.

- По номеру телефона 32-41-06 специалисты готовы ответить на все вопросы по подаркам для детей из малообеспеченных семей и организации благотворительных утренников, - сообщили в ведомстве.

Напоминаем, что с 17 декабря для детей из семей с низким уровнем дохода начнут проводить новогодние елки. Пригласительные билеты для ребят от 3 до 12 лет можно получить в центре досуга «Нефтяник». При посещении праздников лица старше 18 лет обязаны предъявить сертификата о вакцинации, справку о перенесенном заболевании не более 6 месяцев назад или отрицательный ПЦР-теста, полученного не более чем за 3 дня до посещения.