Жительница Нового Уренгоя лишилась крупной суммы, пытаясь получить компенсацию за купленные БАДы Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1959 года рождения, ставшая жертвой мошенников. По сообщению пресс-службы регионального УМВД, женщина лишилась почти 60 тысяч рублей, пытаясь получить компенсации за ранее приобретенные некачественные препараты.

- Женщине позвонил неизвестный, представившийся сотрудником Центробанка. Далее он пояснил, что северянке положена денежная компенсация за ранее купленные некачественные БАДы. Однако для ее получения необходимо оплатить расходы, связанные с оформлением документов и доставкой денег, - добавили в ведомстве.

Не заподозрив обмана, женщина перевела 59 тысяч рублей на указанный злоумышленником счет. После этого «сотрудник банка» перестал выходить на связь.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступникам грозит до пяти лет лишения свободы.