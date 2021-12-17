Надымская прокуратура наказала работодателей, не выплативших зарплату 34 подросткам Фото: Вера Зенина

Надымская прокуратура помогла получить зарплату 34 подросткам, которые трудились в различных соцучреждениях при содействии районного департамента образования. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

- Установлено, что подросткам, работавшим в библиотеках, парке, доме молодежи и досуговом центре, первая часть зарплаты была выдана с нарушением 15-ти дневного срока. Кроме того, в трудовых договорах не были указаны размер районного коэффициента и процент надбавки за работу в районе Крайнего Севера, - уточнили в прокуратуре.

В связи с этим в отношении виновных должностных лиц было возбуждено 16 административных дел в по ч.ч. 1,6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

На данный момент всем детям выплачена компенсация за задержку зарплаты, а шестеро виновников привлечены к дисциплинарной ответственности.