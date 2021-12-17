В Лабытнанги тротуар по ул. Заполярная расчистили от снега после жалобы в соцсети

Фото: паблик "Лабытнанги Info"

Жительница Лабытнанги махом решила проблему заваленного снегом тротуара по ул. Заполярная, д.4, написав гневный пост в городском паблике. По словам женщины, снега была настолько много, что она даже не смогла пройти там с ребенком, которого везла на санках в детский сад.

-Зачем было чистить пешеходный тротуар, навалив по середине кучу снега? Сегодня не смогли пройти с ребенком на санках в детский сад. Пришлось выходить на проезжую часть и идти по дороге, где правила одностороннего движения соблюдают не все водители! - рассказала северянка.

В подтверждение своих слов женщин выложила несколько фото, на которых виден заваленный снегом тротуар со следами шин от тяжелой техники.

Фото: паблик "Лабытнанги Info"

В скором времени на пост отреагировало управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города. В ведомстве сообщили, что данный вопрос обязательно проработают с подрядной организацией, а сам тротуар будет отчищен в ближайшее время.

Сказано - сделано! Через пару часов в комментариях к посту появилось фото расчищенной дороги.