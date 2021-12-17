Юные тазовчане смогут получить подарки за самодельные новогодние игрушки

Фото: администрация Тазовского района

Юные жители Тазовского района смогут поучаствовать в Новогоднем вернисаже - 2022. Для этого надо смастерить праздничную игрушку своими руками. Как сообщили в пресс-службе местной администрации, конкурс проводят работники краеведческого музея.

Работы могут быть выполнены в любой технике. Обязательно условие - соответствие одной из номинаций: «Мастерская Деда Мороза», «На пороге Новый год - уже тигренок у ворот» и «Новогодняя открытка».

Возраст участников - от 5 лет и старше. Заявки на участие принимаются до 30 декабря. Узнать более подробную информацию можно на сайте организаторов конкурса.