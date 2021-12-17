Соцзащита Нового Уренгоя незаконно отказала женщине в выдаче регионального маткапитала

Матери из Нового Уренгоя незаконно отказали в выдаче регионального маткапитала Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Нового Уренгоя помогла местной жительнице получить сертификат на региональный материнский капитал, в выдаче которого ей отказало городское управлением по труду и социальной защите населения. Информацию об этом сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

- Установлено, что женщина, в связи с рождением второго ребенка, обратилась в управление за получением свидетельства на материнский капитала, но получила отказ. Данное решение было связано с тем, что заявительница якобы не проживает на территории округа, - пояснили в прокуратуре.

Однако гособвинитель собрал достаточно доказательств, подтверждающих обратное.

Далее прокурор обратился в суд с иском, в котором требовал отменить прежнее решение и выдать матери свидетельство.

В итоге суд оказался на стороне гособвинителя, удовлетворив его требования в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.