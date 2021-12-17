Жители Благовещенска, приехавшие в Салехард для продажи наркотиков, предстанут перед судом Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде осудят двух жителей Благовещенска, приехавших на Ямал, что сбывать наркотики. Как рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчин задержали прямо в подъезде жилого дома, где они снимали квартиру.

- Установлено, что обвиняемые в августе 2021 года, находясь в Благовещенске, решили приехать в Салехард, чтобы сбывать наркотики и зарабатывать на этом деньги. Оказавшись в окружной столице, они купили партию запрещенных веществ синтетического происхождения, после чего направились в съемное жилье, - уточнили в ведомстве.

В квартире мужчины собирались заняться фасовкой наркотиков, однако их планы нарушили сотрудниками полиции.

Сейчас уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.