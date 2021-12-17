С 2022 года на Ямале увеличится размер взноса на капремонт Фото: Ольга Крыльцова

С 2022 года на Ямале впервые изменится минимальный размер взноса на капремонт. Рост составит 50 копеек. Информацию об этом сообщили в региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов.

С октября 2015 года ямальцы, чьи дома вошли в региональную программу, в качестве взносов платят 10,5 рублей за квадратный метр общей площади жилых и нежилых помещений, принадлежащих собственнику. А с 1 января 2022 года эта сумма составит 11 рублей 00 копеек.

- Решение об увеличении взносов на капитальный ремонт - это вынуждение мера. В перерасчете на стандартную квартиру, расходы увеличатся примерно на 30 рублей в месяц. Финансовая нагрузка на собственников небольшая, но она позволит выполнить больший объем работ в части приведения в порядок общедомового имущества, - рассказал директор окружного департамента государственного жилищного надзора Сергей Карасев.