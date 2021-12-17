Фото: администрация Нового Уренгоя
Для расчистки Нового Уренгоя от снега в город поступили четыре самосвала-двадцатитонника. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сейчас технику оформляют в муниципальную собственность. После окончания процедуры машины приступят к работе.
- Их наличие позволит задействовать днем дополнительную снегоочистительную машину, - добавили в мэрии.
Кроме того, ожидаются еще 13 единиц спецтехники: вакуумные машины, машины-пылесосы, фронтальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики и мини-погрузчики.
Отметим, что техника приобретена на средства округа при поддержке губернатора Дмитрия Артюхова.