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Общество17 декабря 2021 3:56

Для расчистки Нового Уренгоя от снега в город поступили четыре самосвала

Сейчас технику оформляют в муниципальную собственность
Марина Прохорова
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Фото: администрация Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

Для расчистки Нового Уренгоя от снега в город поступили четыре самосвала-двадцатитонника. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сейчас технику оформляют в муниципальную собственность. После окончания процедуры машины приступят к работе.

- Их наличие позволит задействовать днем дополнительную снегоочистительную машину, - добавили в мэрии.

Кроме того, ожидаются еще 13 единиц спецтехники: вакуумные машины, машины-пылесосы, фронтальные погрузчики, экскаваторы-погрузчики и мини-погрузчики.

Отметим, что техника приобретена на средства округа при поддержке губернатора Дмитрия Артюхова.