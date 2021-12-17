В Тарко-Сале построили дополнительный комплекс с вольерами для агрессивных собак

В таркосалинском приюте для бездомных животных построили дополнительный комплекс с вольерами для агрессивных собак. Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, Отапливаемое здание возвели на территории действующего приюта, который изначально был рассчитан на 150 животных. Теперь же для отловленных агрессивных «дворняг» организовали еще 100 дополнительных мест.

- В Пуровском районе вопрос бродячих собак очень актуален. Жители регулярно подают заявки на их отлов, но мы видим, что кардинально это не меняет ситуацию. Дополнительный комплекс в приюте позволит не только увеличить количество отловленных животных, но и время их содержания. Если собака агрессивна и представляет опасность, ее надо изолировать, это вопрос безопасности наших жителей, - сказал глава Пуровского района Антон Колодин.

Муниципальный приют полностью оборудован для содержания бездомных животных. В здании имеется комната для приготовления пищи, приемное отделение, изолятор и другие специализированные помещения.

Службы отлова бродячих собак работают регулярно, в первую очередь они реагируют на заявки, поступающие от жителей. О местах скопления четвероногих пуровчане сообщают в соцсетях и по телефону горячей линии местного департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения.