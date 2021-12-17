На Ямале семьи с детьми чаще всего обращаются за бесплатными лекарственными наборами

Фото: ГБУЗ «ЯНО ПТД»

На Ямале продолжается ставшая популярной акция «Северяне против коронавируса». В ее рамках людям старше 60 лет и семьям с детьми, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, доставляют на дом бесплатные медицинские наборы. Информацию об этом сообщили в окружном противотуберкулезном диспансере.

С 12 ноября наборы доставляют волонтеры «Единой России». За минувшие четыре недели в партию поступило 326 заявок. Из них 108 обращений - от старшего поколения, а 218 направили семьи, в которых заболели дети.

Напоминаем, что в стандартный набор входят - жаропонижающие, противовирусные препараты, медикаменты для лечения воспаления горла, насморка и кашля.