Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новоуренгойской ЦГБ приняли на работу долгожданного врача-офтальмолога. Как сообщили в городской больнице, Алина Бекетаева приехала на Ямал из Тюмени, где окончила государственный медицинский университет, а затем прошла обучение по специальности «офтальмология» в Сургутском медВУЗе.

Сейчас врач ведет прием в поликлинике №1. По ее словам, чаще всего за медицинской помощью обращаются пациенты с возрастными изменениями органов зрения и синдромом «сухого глаза» - это связано с особенностями климата на Ямале и увлечением гаджетами.

Кстати, новый офтальмолог - специалист, трудоустроенный по программе «Врачи, нужные Ямалу».