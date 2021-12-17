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Общество17 декабря 2021 2:57

В Новоуренгойской ЦГБ приняли на работу долгожданного врача-офтальмолога

Медик приехала на Ямал из Тюмени
Марина Прохорова
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Фото: Новоуренгойская ЦГБ

Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новоуренгойской ЦГБ приняли на работу долгожданного врача-офтальмолога. Как сообщили в городской больнице, Алина Бекетаева приехала на Ямал из Тюмени, где окончила государственный медицинский университет, а затем прошла обучение по специальности «офтальмология» в Сургутском медВУЗе.

Сейчас врач ведет прием в поликлинике №1. По ее словам, чаще всего за медицинской помощью обращаются пациенты с возрастными изменениями органов зрения и синдромом «сухого глаза» - это связано с особенностями климата на Ямале и увлечением гаджетами.

Кстати, новый офтальмолог - специалист, трудоустроенный по программе «Врачи, нужные Ямалу».