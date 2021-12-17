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Общество17 декабря 2021 2:37

В Харампуре открылась площадка для занятия национальными видами спорта

Она находится в сквере «Лебединый»
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Антона Колодина в соцсети

Фото: личная страница Антона Колодина в соцсети

В Харампуре открылась спортивная площадка для занятия национальными видами спорта, она находится в сквере «Лебединый». По словам главы Пуровского района Антона Колодина, ребята из школы-интерната уже успели опробовать новую локацию.

- Теперь у жителей деревни и тундровиков есть возможность на свежем воздухе оттачивать мастерство или делать первые шаги в таких видах спорта, как метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты, перетягивание палки, национальная борьба и тройной прыжок, - добавил Антон Колодин.

Такой опыт позволит не только создать условия для достижения спортивных результатов, но и сохранит традиции коренных жителей.