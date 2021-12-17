Погода на Ямале на 17 декабря: резкое похолодание

Погода на Ямале на 17 декабря Фото: Вера Зенина

В пятницу, 17 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде переменная облачность, утром - снег. Днем -23, ночью -29. Ветер 8-10 м/с.

Надым: переменная облачность. Днем -26, ночью -34. Ветер 5-7 м/с.

Ноябрьск: пасмурно и снег. Днем -19, ночью -27. Ветер 5-6 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, утром - снег. Днем -34, ночью -37. Ветер 5-6 м/с.

Губкинский: пасмурно, утром - снег. Днем -26, ночью -33. Ветер 7-8 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно, утром - снег. Днем -30, ночью -35. Ветер 4-6 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность, утром - снег. Днем -22, ночью -28. Ветер 8-11 м/с.

Муравленко: пасмурно и снег. Днем -23, ночью -30. Ветер 7-9 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.