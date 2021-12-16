На Ямале будут развивать телемедицину: Дмитрий Артюхов рассказал о грядущих изменениях в регионе в ходе прямой линии.

В ЯНАО прошла «Прямая линия» губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, для которого такой формат общения с жителями стал уже традицией. В прошлом году глава региона ответил за два часа на 23 вопроса, в этот раз за это же время Артюхов успел дать ответ на 43 вопроса. Ямальцы задавали их через соцсети, мессенджеры и кол-центр.

Большинство вопросов затронули социальные сферы, такие как медицина, образование, строительство. Дмитрий Андреевич начал свое обращение с того, что заверил граждан в продолжении развития региона, несмотря на возникшие трудности, а именно - подорожание цен и обострение пандемии.

Особое внимание уделили вопросу развития телемедицины в регионе. Дмитрий Артюхов уверен, округ, как и вся страна, будет двигаться в этом направлении. Сейчас по российскому законодательству первая консультация у врача должна быть личной, но это препятствие на пути прогресса вскоре устранят, рассчитывает губернатор.

- Мы будем внедрять новые подходы с крупными центрами, когда снимки и результаты исследований отправляются в центр, чтобы получить второе мнение. Следующая задача - вводить искусственный интеллект, чтобы получать третье мнение, - прокомментировал Дмитрий Артюхов.

Не обошли стороной и другую социальную тему – создание в регионе школ и детских садов. На Ямале планируют за несколько лет построить 25 школ – от этой цели Дмитрий Артюхов не отказывается.

- Будем вносить изменения в проекты, будем решать. Задачи в рамках пятилетней программы обязательно выполним, - говорит он.

Кроме того, в округе планируют ввести дополнительные меры поддержки для семей, нуждающихся в жилье. По региональным программам, таким как «Молодая семья» и «Сотрудничество», жителей аварийных домов выделят в отдельную категорию, которая вне очереди будет получать помощь. В среднем по Ямалу сумма этой поддержки составит около двух миллионов рублей.