Фото: администрация Губкинского

В Губкинском начался Совет глав муниципалитетов Ямала. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, в течение нескольких дней Андрею Гаранинину предстоит познакомить своих коллег с новыми городскими практиками.

Например, в лицее гостям показали выставку живых картин, а в спортшколе «Арктика» - работу отделения адаптивной физкультуры, которое открылось в этом году. Далее главы городов и районов поедут в центральную библиотеку, а потом - гулять в ледовом городе у ДК «Олимп», который открылся только вчера.

Также участники совета познакомятся с губкинскими предпринимателями - Денисом Ивлевым (инновационная стоматология «WELLAR») и Ксенией Нухкадиевой (гостиничный комплекс «ОНИЯ»).

А завтра, 17 декабря, состоится заседание Совета глав при губернаторе Ямала.