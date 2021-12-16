В Ноябрьске осудят жителя Самарской области, который изготовлял порнографию с маленькой девочкой Фото: Ольга Крыльцова

В Ноябрьске осудят жителя Самарской области, который обвиняется в целом ряже тяжких преступлений, связанных с половой неприкосновенностью малолетней и изготовлением порнографии. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, все началось в октябре 2019 года, когда обвиняемый познакомился в соцсети с маленькой девочкой, проживающей в Ноябрьске.

- Злоумышленник вел с потерпевшей переписку на сексуальные темы, присылал ей порнографические изображения, а также использовал ее в целях изготовления порнографических материалов. В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий подозреваемый был задержан в Самарской области и доставлен в Ноябрьск для проведения следственных действий, - рассказали в ведомстве.

Также у мужчины были изъяты технические средства связи, с помощью которых он изготавливал и распространял запрещенный материал.

Сейчас мужчина находится под стражей, где дожидается судебного заседания.