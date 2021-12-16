Коронавирус на Ямале, последние новости на 16 декабря 2021 года: скончались три человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По сообщению регионального Роспотребнадзора, на сегодняшний день количество умерших от COVID-19 увеличилось на три человека. Всего с начала пандемии скончались 917 северян.

Также напоминаем, что в регионе зарегистрировано 117 новых случаев заболевания. На данный момент 428 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 44 из них - в тяжелом состоянии, 13 - находятся на ИВЛ.

За последние сутки в России выявлено 28 486 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 089 (7,3%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 131 646 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 37 155 человек, с начала пандемии - 8 876 788. Также за сутки зафиксировано 1 133 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 294 024 человека.