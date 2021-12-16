Предприниматели Салехарда могут получить торговые места в праздничных домиках по ул. Ленина

Фото: администрация Салехарда

Предприниматели Салехарда могут получить торговые места на пешеходной зоне улицы Ленина. Речь идет о домиках для торговли различными товарами и горячими напитками. Информацию об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Красивые и теплые домики будут работать с 25 декабря 2021 года до конца февраля следующего года - в субботу и воскресенье. Предоставление торговых мест осуществляется на безвозмездной основе, - добавили в мэрии.

Желающих поработать в домиках просят обращаться в администрацию города по ул. Свердлова, д. 48 или по телефону: 7(34922)2-55-92. Количество мест ограничено. Заявки принимаются до 22 декабря 2021 года.