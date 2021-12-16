Коронавирус на Ямале, последние новости на 16 декабря 2021 года: заразились 117 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 117 человек. С начала периода количество заболевших достигло 60 470.

Из общего числа болеющих 428 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 44 из них - в тяжелом состоянии, 13 - находятся на ИВЛ, 3 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 917 человек.

Также за сутки выявлено 5 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 342. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 112 заражений COVID-19, за весь период - 52 128.

Выздоровели за последние сутки 163 человека, с начала пандемии - 54 381.

За последние сутки в России выявлено 28 486 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 089 (7,3%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 131 646 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 37 155 человек, с начала пандемии - 8 876 788. Также за сутки зафиксировано 1 133 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 294 024 человека.