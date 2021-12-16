Жители Надыма выбирают слоган, который украсит город в день его 50-летия

Фото: администрация Надымского района

Жителям Надыма предлагают выбрать слоган, который украсит город в день его 50-летия. Голосование проходит в официальной группе администрации города соцсети «ВКонтакте», оно продлится до 26 декабря.

Жителям предлагается выбрать из шести вариантов. На данный момент лидирует «Надым - город счастья!», следом за ним идут «Надыму 50 - расти и процветай!» и «Надым - город, где живет твое сердце». Замыкают список «Надым! Мы дома», «Надым юбилейный! Все только начинается» и «Надым - будущее начинается сегодня».

Параллельно жители предлагают свои варианты, например, «Надым - сохраним мгновения!» и «Надым - память на века».