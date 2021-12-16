Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов провел для ямальцев прямую линию

Фото: Правительство ЯНАО

Ежегодную прямую линию накануне провел для ямальцев губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов. Прямая линия – традиционный формат общения и для жителей Ямала, и для Дмитрия Артюхова. На этот раз глава региона в течение двух часов ответил на 43 вопроса, хотя еще до начала трансляции поступило 702 вопроса. Особое внимание было уделено таким социальным сферам, как образование, медицина, спорт и строительство.

- Несмотря на все сложности, которые свалились на нас в один момент, это и ковид, и подорожание стройматериалов, тем не менее основные объекты, которые мы запланированы в этом году, они либо на стадии завершения, либо завершены, - начал свое обращение Дмитрий Артюхов.

Губернатор заверил, несмотря на ситуацию, которая меняется как «на американских горках», отказываться от возведения жилья, школ и других важных объектов на Ямале не собираются. Все проекты планируется закончить, даже если придется пересмотреть их в сторону подорожания.

- Мы определили те задачи, которые точно решим. Я не раз озвучивал: 25 школ, более 20 детских садов, довести до должного состояния нашу главную дорогу – это все сделаем. Ресурсы у Ямала для этого есть. Мы видим наш горизонт планирования, - подчеркнул губернатор.

Так, через год в Новом Уренгое планируется открыть после модернизации аэропорт, а через четыре года построить объездную дорогу в восточной части города, которая позволит «увести большегрузы из центра Нового Уренгоя».

Помимо этого, летом запустят более 100 прямых рейсов, чтобы юные ямальцы могли добираться без пересадок в детские лагеря. Будет продолжена и поддержка одаренных детей: власти введут новый сертификат для подготовки ко Всероссийской олимпиаде школьников, который позволит им заниматься с лучшими педагогами страны.

Молодые семьи, которые проживают в аварийном жилье, получат социальную выплату вне очереди. Вместе с выкупной стоимостью квартиры она станет хорошим подспорьем для переезда. Также больше 7000 жителей Ямала в следующем году смогут бесплатно отдохнуть на море и в Тюменской области.

Что касается ближайших дел, то новогодние ёлки и утренники состоятся при полном соблюдении эпидемиологических требований. Ребятам, которые на праздники полетят в другие регионы, вручат подарки на борту авиакомпании «Ямал» с 20 декабря по 9 января.

По словам губернатора, следующий год ему видится позитивным в плане финансов, ведь цены на газ растут, а это один из источников бюджетных поступлений региона. За год объем по газодобыче вырос на 15% - почти в два раза больше в денежном эквиваленте. Это позволит экономике Ямала нивелировать негативные моменты.