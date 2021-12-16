В Салехарде открылась выставка о коренных народах с использованием современных технологий

Фото: МВК им. И.С. Шемановского

В Музейно-выставочном комплексе имени И.С. Шемановского открылась выставка «Пересечение трех миров», посвященная истории и культуре коренных жителей Ямала, а ее главная особенность - использование технологий дополненной реальности. Информацию об этом сообщили в пресс-службе МВК.

Ключевая особенность новой экспозиции - в иммерсивности атмосферы, которую создает светодиодное северное сияние, управляемое интерактивным календарем. Витрины экспозиции оборудованы прозрачными сенсорными стеклами. Посетитель может самостоятельно управлять контентом, узнавать подробную информацию об экспонатах и рассматривать их детали.

Через мобильное приложение для смартфонов можно познакомиться с кухней народов Ямала в 3D-формате, наблюдать за «ожившими» образами духовной культуры коренных народов, погрузиться в зиму со снегом и в лето с дождем.

Фото: МВК им. И.С. Шемановского

Также с помощью приложения можно «надеть» на себя маски медвежьего праздника или примерить корону селькупского шамана.

- Выставка насыщена интерактивами. Симбиоз современных технологий и традиционных музейных практик имеет большой эффект, позволяет сделать самое сложное - дает посетителю возможность прочувствовать атмосферу севера и культуру аборигенного населения, - рассказал заведующий сектором археологии и этнографии Никита Перцев.