Дмитрий Артюхов исполнит три новогодних желания с «Елки заботы»

Фото: Правительство ЯНАО

Глава Ямала Дмитрий Артюхов, а также депутаты Сергей Ямкин и Алексей Ситников приняли участие в благотворительной акции «Елка Заботы». Она проводится уже третий год и призвана подарить новогоднее настроение детям с ограниченными возможностями здоровья. Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального ЗакСобрания.

Так, Дмитрий Артюхов снял с ели волшебные шары с желаниями ребят из Надыма, Нового Уренгоя и Салехарда. Дети мечтают получить набор художника, современные санки и музыкальный инструмент.

Алексей Ситников порадует юных ямальцев подвесной платформой для развития сенсорики, смарт-проектором, шведской стенкой, мобильным телефоном и планшетом с клавиатурой.

А Сергей Ямкин осуществит желание детей, мечтающих о ноутбуке, телефоне и акустической гитаре.

Отметим, что в первый год проведения акции организаторы осуществили 200 желаний, во второй - 250. А в 2021 году охват детей, желающих получить заветные подарки, увеличился до 500.