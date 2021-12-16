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Общество16 декабря 2021 5:22

Авиакомпания «Ямал» порадует детей сладкими подарками на новогодних рейсах

Акция продлится с 20 декабря по 9 января
Марина Прохорова
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Фото: Правительство ЯНАО

Фото: Правительство ЯНАО

Авиакомпания «Ямал» начнет раздавать на своих рейсах сладкие подарки для детей до 12 лет. Данная акция введена на новогодних рейсах и продлится с 20 декабря по 9 января. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов во время ежегодной прямой линии.

- Мы значительно увеличили количество прямых рейсов из различных городов Ямала. Многие из них довольно продолжительные по времени. Чтобы занять маленьких пассажиров во время полета, летом мы дарили развивающие наборы. Эту практику продолжим, более того, постараемся удивить новым подходом. Впереди Новый год. Приняли решение порадовать маленьких путешественников сладкими подарками, - сказал Дмитрий Артюхов.

На запланированный период приобретено четыре тысячи наборов. Вместе с конфетами внутри будет лежать праздничная открытка.