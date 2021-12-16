В Тарко-Сале легковушка врезалась в газель: пострадал пассажир

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению окружной Госавтоинспекции, авария произошла 15 декабря на регулируемом перекрестке улиц Ленина - Геологов в Тарко-Сале.

- Около 08:45 водитель автомобиля «Toyota» выехал на встречную полосу, где столкнулся с машиной «ГАЗ». В результате случившегося водитель отечественного авто получил травмы, - рассказали в ведомстве подробности аварии.

Отметим, что с начала года на Ямале произошло 4 822 ДТП, в которых 28 человек погибли и 322 получили травмы.