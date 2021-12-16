На Ямале молодые семьи, проживающие в аварийках, смогут получать соцвыплаты вне очереди

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На Ямале молодые семьи, проживающие в аварийных домах, смогут получать социальные выплаты вне очереди. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов во время ежегодной прямой линии.

- По нашим жилпрограммам - «Молодая семья» и «Сотрудничество» - будем выделять проживающих в аварийных домах в отдельную категорию, которая без очереди, сразу, получит помощь, - рассказал глава региона.

В настоящее время уже создана законодательная основа. А с начала 2022 года окружной департамент строительства и жилищной политики начнет расчет необходимых средств для поддержки семей.