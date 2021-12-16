В Салехарде открыли ледовый городок и зажгли огни на главной елке

Фото: администрация Салехарда

В преддверии Нового года в Салехарде зажгли праздничную елку и открыли ледовый городок на площади у «Геолога». Информацию об этом сообщил глава города Алексей Титовский в своих соцсетях.

- Салехард готов встретить любимый зимний праздник. Кстати, ледовый городок расположился не только на площади у «Геолога». Также фигурами украшена площадь у «Недр Ямала». Получилась большая красивая территория, - написал градоначальник.

В этом году тематика ледового городка посвящена 150-летию романа Жюля Верна «Вокруг света за 80 дней». В связи с этим мастера вырезали ледяные скульптуры известных мировых достопримечательностей: египетские пирамиды, гора Фудзияма, Триумфальная арка, Великая Китайская стена, а также Московский Кремль. Все элементы оснащены внутренней и внешней подсветкой.

Также напоминаем, что в конце декабря в окружной столице откроется резиденция Деда Мороза. Юные горожане смогут пообщаться со сказочным волшебником, рассказать ему стихотворение или поделиться своими желаниями.