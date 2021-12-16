Погода на Ямале на 16 декабря: пасмурно и снег

Погода на Ямале на 16 декабря
Фото: Вера Зенина
В четверг, 16 декабря, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно и снег. Днем -13, ночью -15. Ветер 4-6 м/с.
Надым: пасмурно, утром - снег. Днем -23, ночью -24. Ветер 4-5 м/с.
Ноябрьск: пасмурно, утром и вечером - снег. Днем -20, ночью -21. Ветер 2-3 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно. Днем -28, ночью -30. Ветер 1-2 м/с.
Губкинский: пасмурно, утром - снег. Днем -26, ночью -28. Ветер 2-3 м/с.
Тарко-Сале: переменная облачность, утром - снег. Днем -28, ночью -34. Ветер 1-2 м/с.
Лабытнанги: пасмурно и снег. Днем -13, ночью -15. Ветер 3-5 м/с.
Муравленко: пасмурно, утром - снег. Днем -22, ночью -23. Ветер 2-3 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по регионам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО