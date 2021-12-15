На месторождении за Полярным кругом установили систему умного видеонаблюдения

Фото: МТС

Систему умного видеонаблюдения на труднодоступном Семаковском месторождении в арктической зоне Крайнего севера установила российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов. Отныне, благодаря этому, можно удаленно контролировать работы на газовом промысле и обеспечить безопасность работников в вахтовом жилом комплексе.

Система видеонаблюдения с обзором камер на 360 градусов фиксирует строительную и грузовую технику, которая въезжает на территорию комплекса на КПП, обеспечивает сохранность материалов на складах строительной компании «РусВелдинг», отслеживает перемещение персонала на месторождении. В режиме онлайн можно координировать работу сотен сотрудников прямо из Москвы, за тысячи километров центрального офиса через защищенный канал ШПД от МТС. Можно с помощью компьютера или через приложение для смартфонов. Видеоматериалы можно «отмотать» назад на 14 дней.

Новое оборудование надежно защищает от влаги и ветра и выдерживает до -50 градусов арктического мороза. По словам директора филиала МТС в ЯНАО Сергея Найденкова, растет спрос на новые цифровые решения, а тренд на умные месторождения и скважины в нефтегазовой отрасли продолжают укрепляться.

- Наш опыт работы с такими продуктами позволяет автоматизировать все этапы подготовки площадки и добычи сырья «под ключ». Все это открывает новые возможности для бизнеса: внедрение телеучета данных, облачных технологий, интернета вещей, которые позволят экономить время и средства, а также минимизировать производственные риски, - подчеркнул он.

Директор департамента информационных технологий СК «РусВелдинг» Максим Демчук отметил, что автоматизация и мониторинг рабочих процессов стали особо актуальны в пандемию, когда пришлось минимизировать командировки на объект.

- Это значит, вовремя выявить или предупредить чрезвычайные ситуации на производстве, создать комфортные условия для работников. Но до Семаковского месторождения с мая по ноябрь можно добраться только вертолетом. Благодаря видеонаблюдению от МТС, мы можем присутствовать на объекте виртуально, экономя бюджет компании. В планах – подключение интеллектуальных датчиков, которые сделают коммуникацию с промыслом еще более эффективной, — рассказал Демчук.